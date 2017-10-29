Україна закликала ООН підтримати Резолюцію про права людини в Криму

290 переглядів
Неділя, 29 жовтня 2017, 15:09

Найближчими днями Україна подасть резолюцію "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі" для розгляду до Третього комітету ООН і просить її підтримати.

Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в офісі ООН у Нью-Йорку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство послідовно реагувати на цинічні порушення прав людини в Криму та посилити політичний і дипломатичний тиск на Кремль з метою забезпечення повернення держави-агресора до поваги положень міжнародного права", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що голосування за ухвалення резолюції очікується в другій половині листопада.

"Сьогодні я хочу ще раз підтвердити позицію України: ми не торгуємо територією, як і нашими громадянами, за гроші, нафту або газ. Тому деокупація Криму, як і інших тимчасово окупованих територій, є нашим абсолютним пріоритетом", - додала віце-прем'єр-міністр.

Окрім того, на заході українські правозахисники розповіли про погіршення ситуації з правами людини в Криму та звернули увагу присутніх на збільшення політично мотивованих переслідувань, незаконних методів розслідувань, тортури та психологічний тиск, мілітаризацію півострова, незаконну мобілізацію українських громадян на службу в російську армію та переслідування кримчан за участь у мирних зібраннях.

Теми: ООН Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Волкер вважає, що рішення ООН про миротворців на Донбасі ухвалять до кінця року 28 жовтня 2017, 13:23
Експерти ООН визнали Асада відповідальним за хіматаку в Хан-Шейхуані 27 жовтня 2017, 04:20
Вибух у Малі: загинули 3 миротворці ООН 27 жовтня 2017, 03:17
powered by lun.ua
Головні новини
Поліція: Спроби захоплення військової частини не було, це будівельники
Відпустили усіх затриманих у київському клубі Jugendhub - адвокат
В Одесі невідомі демонтували огорожу військової частини та вивезли майно
У зоні АТО загинув військовий, ще двох поранено
Усі новини
відео УП

"Ми вдома". Умеров і Чийгоз повернулись в Україну

self-made

Як колишній безхатченко створив власний бренд сумок

дослідження

Салямі і вершкове масло: корисні для зубів продукти