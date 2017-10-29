Відпустили усіх затриманих у київському клубі Jugendhub - адвокат

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Неділя, 29 жовтня 2017, 16:08

Усіх затриманих під час облави у київському нічному клубі Jugendhub у суботу відпустили з військкомату.

Про це повідомив адвокат затриманих Роман Стоічев, передає "Громадське".

"Ми наразі готуємося до оскарження незаконних дій щодо хлопців, які були затримані, щоб обставини їх незаконного затримання та позбавлення свободи були встановлені, та їх права були відновлені. У правовій державі не може панувати беззаконня. Сподіваємося, що суд дасть належну оцінку діям правоохоронців та військових військкомату", - зазначив захисник.

Раніше стало відомо, що кількох затриманих відпустили ввечері суботи, вручивши їм повістки.

Як відомо, в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

До відвідувачів було застосовано силу, їх били, обшукували та забирали особисті речі. При цьому силовики не пред'явили документів.

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

У свою чергу представники юридичної компанії "Міллер" повідомили, що до затриманих під час облави у Jugendhub не пускали адвоката та родичів. Також юристи компанія заявили, що в діях правоохоронців знайшли ряд порушень.

Українська правда

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