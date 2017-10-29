Поліція: Спроби захоплення військової частини не було, це будівельники

У поліції Одещини спростовують спробу захоплення невідомими військової частини поблизу Одеси.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

Через відсутність факту правопорушення справу не відкрито, повідомив він.

"Хочу повністю заперечити інформацію, поширену прес-службою командування ПС ЗСУ. Чергова частина поліції отримала повідомлення щодо подій біля в/ч, слідча група виїхала на місце. Правоохоронці з'ясували, що будівельні роботи відбуваються на території, прилеглій до в/ч, за її межами. У забудовника є усі необхідні документи та дозволи від органів місцевого самоврядування", - заявив Форостяк.

Він додав, що поліція вивчила дані з камер відеоспостереження та отримавши покази свідків, з'ясовано, що це не "тітушки" чи невстановлені особи в балаклавах, "а звичайні працівники - будівельники, які облаштовували свій паркан за допомогою техніки, були задіяні ескаватори, крани.

"Звичайний будівельний процес. Без насильства, людей спортивної статури чи "тітушок". Незрозуміла така реакція (з боку ПС ЗСУ), відомо, що конфлікт точитиься давно. Підґрунтям є те, що землі за межею огорожі в/ч, цікавлять як військових, так і різних ділків, частину цієї землі міськрада передала для будівництва забудовнику, який облаштовує там інфраструктурні об'єкти, що пов'язано з діяльністю гіпермаркету (який збудують)",- зазначив Форостяк.

За його словами, "факт вторгнення невідомих на територію військової частини не підтверджується".

"Встановлено, що вивозили якесь будівельне сміття за межами в/ч", - заявив Форостяк.

У свою чергу начальник прес-центру командування ПС ЗСУ Роман Юрчило заявив, що "невідомі у балаклавах без будь-якого попередження чи документів здійснили спробу несанкціанованого захоплення частини території військового об'єкту".

Фото - прес-центр командування ПС ЗСУ

Як відомо, раніше командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі невідомі здійснили спробу рейдерського захоплення військового об'єкта та викрали військове майно.

Українська правда