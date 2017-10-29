Батьківщина, Оппоблок та Самопоміч заявляють про порушення на виборах

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що вибори до ОТГ проходять з порушеннями та підкупом, фальсифікаціями, і залученням адмінресурсу.

Про це Тимошенко заявила на прес-конференції 29 жовтня.

Тимошенко заявила, що "губернатори, керівники районів, корупційні наглядачі на місцях і весь адміністративний ресурс намагаються погрозами, тиском і залякуванням зняти з виборів кандидатів від "Батьківщини", а з з боку влади тривають спроби масштабного підкупу громадян України.

"На нинішніх виборах влада активно залучає силові структури для незаконної боротьби проти кандидатів від "Батьківщини. Порушено кримінальні справи проти значної кількості наших кандидатів на мажоритарних округах в ОТГ і проти кандидатів на посаду депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ", – додала Тимошенко .

За її словами, областями-рекордсменами щодо кількості порушень є Житомирська, Київська, Сумська і Вінницька області.

"Виборцям Вінничини у Краснопільській громаді роздають по 10 грн і обіцяють дати ще по 100 після підрахунку голосів за кандидата від БПП. Такий підкуп відбувається майже в кожній територіальній громаді", - заявила Тимошенко.

Також порушення зафіксовано у Дніпропетровській області.

"Батьківщина" має у розпорядженні усі необхідні докази щодо фактів фальсифікації виборчого процесу і буде реагувати на такі дії та запобігати подібним спробам фальсифікації виборчого процесу", - заявила Тимошенко.

Також Тимошенко заявила, що "Батьківщина" проводить паралельний підрахунок голосів та оголосить результати екзит-полу після закриття дільниць.

У свою чергу в "Опозиційному блоці" заявили, що масові порушення помічено на виборах голови у Шабській ОТГ.

"З 8:00 зафіксовано понад 20 протоколів про порушення виборчого процесу: незаконний підвіз людей, агітаційні матеріали. У одного з членів комісії, представника Білгород-Дністровської райорганізації від партії "Батьківщина" Олександра Крицького виявили список виборців, де відзначено жителів Шабо, яких найвірогідніше могли підкупити, що є ще одним грубим порушенням виборчого процесу", - заявили в Оппоблоці.

Нардеп від Оппоблоку Юрій Павленко заявив про порушення у Житомирській області - у с.Пилиповичі Радомышльського району та у с.Рокитне Овруцького району.

У свою чергу у "Самопомочі" також зафіксували низку порушень на виборах, зокрема у Херсонській області, на дільничних виборчих комісіях Шабовське сільради Білгород-Дністровського району та Великовского міськради Кілійського району Одеської області, у Дніпропетровській та Львівській областях.

Зафіксовано відкриття виборчих дільниць із запізненням в Черкаській, Полтавській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях, повідомили у "Самопомочі".

Українська правда