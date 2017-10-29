На Дніпропетровщині невідомі напали на ДВК, кидали димові шашки

У Дніпропетровській області невідомі у камуфляжі напали на ДВК №120505 у с.Майське.

Про це ввечері 29 жовтня повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

"За словами секретаря ДВК Юлії Смірнової, до виборчої дільниці під'їхало 8 автомобілів. Молоді особи, вдягнуті у камуфляжний одяг, без масок на обличчі, розбили вітрини холу, де розташована виборча дільниця. Члени ДВК кинулися захищати урни. Двом особам кинули дві "димові шашки" в спину", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що нападники "хотіли влити до урн масло, проте урни не постраждали і встановити результати волевиявлення по бюлетенях можна".