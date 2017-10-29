На Дніпропетровщині невідомі напали на ДВК, кидали димові шашки

1877 переглядів
Неділя, 29 жовтня 2017, 21:10

У Дніпропетровській області невідомі у камуфляжі  напали на ДВК №120505 у с.Майське.

Про це ввечері 29 жовтня повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

"За словами секретаря ДВК Юлії Смірнової, до виборчої дільниці під'їхало 8 автомобілів. Молоді особи, вдягнуті у камуфляжний одяг, без масок на обличчі, розбили вітрини холу, де розташована виборча дільниця. Члени ДВК кинулися захищати урни. Двом особам кинули дві "димові шашки" в спину", - йдеться у повідомленні. 

Зазначено, що нападники "хотіли влити до урн масло, проте урни не постраждали і встановити результати волевиявлення по бюлетенях можна".

Тілесні ушкодження нанесено представнику поліції, членам ДВК та спостерігачу.

Українська правда 

Теми: вибори Дніпропетровська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Батьківщина" теж оголосила себе переможцем виборів в ОТГ 29 жовтня 2017, 20:58
Вибори: БПП заявила про свою перемогу і звинуватила опонентів у порушенні законів 29 жовтня 2017, 20:43
ОПОРА назвала ключові порушення на виборах в ОТГ 29 жовтня 2017, 20:21
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
На Дніпропетровщині невідомі напали на ДВК, кидали димові шашки
ОПОРА назвала ключові порушення на виборах в ОТГ
OVERTIME: Головні економічні новини за вихідні
У Європі щонайменше 5 людей загинули під час урагану "Герварт"
Усі новини
Без комплексів

Навіщо незнайомці займаються йогою голяка

self-made

Як колишній безхатченко створив власний бренд сумок

власний досвід

Як і чому крадуть в магазинах