У Києві біля "Радіоринку" сталася аварія на водогоні
Біля "Радіоринку" на Караваєвих дачах у Києві прорвало трубу з гарячою водою.
Як повідомляє у мережі "Київ Оперативний", інцидент стався на вул. Ушинського біля входу на ринок.
"Окріп, затоплює вулицю, перейти через пішохідний перехід неможливо", - зазначено у повідомленні.
За повідомленням "dtp.kiev.ua", через аварію у мешканців прилеглих будинків немає гарячої та холодної води.
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