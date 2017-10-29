У Києві біля "Радіоринку" сталася аварія на водогоні

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Неділя, 29 жовтня 2017, 23:22

Біля "Радіоринку" на Караваєвих дачах у Києві прорвало трубу з гарячою водою. 

Як повідомляє у мережі "Київ Оперативний", інцидент стався на вул. Ушинського біля входу на ринок. 

"Окріп, затоплює вулицю, перейти через пішохідний перехід неможливо", - зазначено у повідомленні. 

За повідомленням "dtp.kiev.ua", через аварію у мешканців прилеглих будинків немає гарячої та холодної води.

Теми: Київ надзвичайна подія
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