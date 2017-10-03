Герасимов: Законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєструють 4 жовтня

Законопроект про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей буде зареєстрований в парламенті в середу, 4 жовтня.

Про це заявив голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на телеканалі ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже, я сподіваюся, в середу цей законопроект буде внесений до парламенту, як юридично вивірений текст", - сказав він.

За словами Герасимова, в даний час "йде остаточне юридичне доопрацювання цього документа".

На думку народного депутата, парламент прийме закон до 18 жовтня, до того, як припинить дію закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". За його словами, депутати розуміють "всі ризики, які будуть", якщо закон не буде прийнятий.

Як повідомлялося, проект закону про реінтеграцію Донбасу ще не поданий до Верховної Ради.

Представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко розповіла, що закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.

Детальніше про позиції фракцій щодо закону про реінтеграцію Донбасу читайте в матеріалі "Української правди" "Чи переживе Верховна Рада осінь. Погляд зсередини".