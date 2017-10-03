Доба в АТО: Бойовики били 17 разів, втрат серед ЗСУ немає

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Вівторок, 3 жовтня 2017, 06:50

За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь, ввечері вони збільшили число обстрілів позицій сил АТО на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Враховуючи загрозу життю, бійці АТО 12 разів відкривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій – втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Увечері терористи більше 3-х годин з різного виду гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки. З озброєння БМП вони обстрілювали українські укріплення біля Зайцевого. Крім того, бойовики вночі били по силах АТО в Майорську і Невельському.

На Луганському напрямку близько 18:00 сепаратисти застосовували гранатомети і стрілецьку зброю на підступах до селища Донець. Біля Кримського працював 82-мм міномет бойовиків.

На Приморському напрямку після 18:00 зберігалася тиша.

Теми: Збройні сили АТО
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