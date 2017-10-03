Доба в АТО: Бойовики били 17 разів, втрат серед ЗСУ немає

За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь, ввечері вони збільшили число обстрілів позицій сил АТО на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Враховуючи загрозу життю, бійці АТО 12 разів відкривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій – втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Увечері терористи більше 3-х годин з різного виду гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки. З озброєння БМП вони обстрілювали українські укріплення біля Зайцевого. Крім того, бойовики вночі били по силах АТО в Майорську і Невельському.

На Луганському напрямку близько 18:00 сепаратисти застосовували гранатомети і стрілецьку зброю на підступах до селища Донець. Біля Кримського працював 82-мм міномет бойовиків.

На Приморському напрямку після 18:00 зберігалася тиша.