Потяг збив машину: Поліція з'ясовує, чи працював семафор

Поліція призначила експертизи для встановлення, чи працювала сигналізація на залізничному переїзді в Глевасі, де напередодні потяг наїхав на автомобіль.

Про це "Українській правді" повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович, коментуючи інцидент, в результаті якого водій загинув, ще одна людина потрапила до реанімації.

"За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Будуть з'ясовані всі деталі. Зараз призначили експертизи по тому, чи була в робочому стані світова, звукова і автоматична сигналізація, бо є суперечливі свідчення", - зазначив він.

"Ніхто допитаний не був, але покази зібрали. Одні люди кажуть, що семафор і звукова сигналізація працювала, інші – що ні. Експертизи мають це з'ясувати", - додав він.

Жукович уточнив, що точно відомо, що під час зіткнення не був закритий шлагбаум.

Як відомо, у понеділок у селищі Глеваха Київської області на регульованому залізничному переїзді технічний потяг збив легковий автомобіль. У поліції зазначали, що автомобіль намагався проїхати на заборонений сигнал світлофору.

Водночас свідки зазначають, що не було ані звукового, ані світлового сигналу, також не був закритий шлагбаум.

"Я сам особисто бачив, що світлових і звукових (сигналів - УП) не було. Я сам кричав черговій, щоб закрила переїзд, вона була шокована, чому це сталося. Коли ми побігли до авто, аж тоді почали закриватися шлагбауми", - зазначив Українській правді свідок події Юрій Литвин.

"Локомотив з-за будинка чергового не видно, тому що поїзд їхав по неправильній колії (зустрічній - УП). А якщо поїзда ідуть неправильною колією, то світлофор і сигналізація не спрацьовує. На цей випадок черговий по станції Васильків повинен повідомити чергового переїзду в Глевасі, щоб та в ручному режимі закрила переїзд. До речі цього не сталось", - додав він.

ФБ Юрій литвин

Стрілка, яка вказує напрямок руху. Потяг, що збив машину, був на іншій колії ФБ Юрій литвин

Крім того, користувачі Facebook наводять відео з камер спостереження, які демонструють, що автомобіль рухався дуже повільно, водночас технічний потяг їхав на великій швидкості.

Оксана Коваленко, УП