У ФСБ РФ заявили про затримання киянина в анексованому Криму
Прикордонне управління ФСБ РФ в окупованому Криму затримало жителя Києва, при спробі потрапити на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску Армянськ.
Про це повідомляє російське видання "Лайф", з посиланням на прес-службу відомства.
"Прикордонники перевірили документи киянина і встановили, що він перебуває на контролі у правоохоронців півострова", - сказано в повідомленні.
Його підозрюють у нібито незаконному збуті наркотичних і психотропних речовин у Феодосії. Також, за даними ФСБ РФ в анексованому Криму, киянин "є підсудним у кримінальній справі про шахрайство і знаходиться під підпискою про невиїзд".
На даний момент він арештований.
Як повідомила "Українській правді" прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, наразі відомство перевіряє інформацію про затримання киянина в Криму.
Раніше повідомлялося, що 27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення.
Також в окупованому Криму регулярно відбуваються обшуки і затримання місцевих жителів.
Як відомо, управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало доповідь, в якій сказано про систематичне порушення прав людини в окупованому Росією Криму.
Влітку 2016 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що 18 кримських татар пропали безвісти і 4 знайдені убитими.
Українська правда
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