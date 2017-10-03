Для охорони арсеналів хочуть призвати офіцерів запасу

Головне управління персоналу Генштабу рекомендуватиме призвати до 500 офіцерів запасу для проходження служби, головним чином, на базах, складах та арсеналах зберігання боєприпасів.

Про це на брифінгу 3 жовтня заявив начальник Головного управління персоналу, генерал-лейтенант Артур Артеменко, повідомляє "Укрінформ".

"На даний час рішення про призов такої категорії ще не прийнято, але наше головне управління з врахуванням потреб, які виникли в офіцерах, та необхідності комплектувати бази, склади, арсенали буде пропонувати начальнику Генштабу (а прийматиме рішення Міністерство оборони) призвати невелику кількість цих осіб. Це буде, мабуть, до 500 осіб", - сказав Артеменко.

Він наголосив, що остаточне рішення буде приймати міністр оборони, виходячи з потреби.

За словами Артеменка, не всі ці офіцери, у разі призову, будуть проходити службу базах, складах та арсеналах. Офіцери запасу також проходитимуть службу у тилових частинах та частинах, які не знаходяться на лінії зіткнення, а до проведення АТО можуть залучатися лише після підписання відповідного контракту.

Артеменко також додав, що цього року на службу у ЗСУ поступили майже 1 тисяча офіцерів запасу.

Як відомо, 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.