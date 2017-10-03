У засіданні Верховної Ради оголосили позачергову перерву на 15 хвилин.

Про це оголосила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

Вона пояснила, що у Раду викликали пожежників – у приміщенні горять електричні дроти.

Як повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій нічого не коментують.

Народні депутати кажуть, що в залі засідань смердить паленою гумою.

Станом на 14.50 засідання парламенту поновилося. Народні депутати розглядають правки до законопроекту про пенсійну реформу.

Представники Управління державної охорони, які забезпечують охорону парламенту, повідомили, що рятувальники нічого не знайшли.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП