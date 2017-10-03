Президент внесе закон по Донбасу в середу. Оприлюднені проекти - застарілі

Проекти закону про реінтеграцію Донбасу, які були оприлюднені у вівторок віце-спікером Оксаною Сироїд та іншими джерелами, не є актуальними, бо закон досі змінюється.

Про це "Українській правді" повідомив співрозмовник, близький до напрацювання закону.

Співрозмовник уточнив, що досі проект закону до ВР переданий не був.

"Законопроект уточнюється. Тому версія оприлюднена Сироїд, неактуальна", - зазначив співрозмовник.

На питання про інший проект закону, викладений англійською мовою, співрозмовник зазначив, що це дуже стара версія проекту.

Водночас депутат Народного Фронту Леонід Ємець повідомив, що у вівторок офіційного тексту закону до внесення президентом закону не буде.

"Сьогодні не буде. І взагалі до внесення Президентом завтра, тексту не буде", - зазначив він.

У свою чергу інші учасники зустрічі "мінської платформи" разом з АП та комітетами закордонних справ та євроінтеграції повідомили, що присутній на засіданні заступник голови АП Костянтин Єлісєєв заявив, що законопроет буде внесений президентом у парламент у середу.

"Президент внесе його завтра",- навели слова Єлісєєва присутні.

"Єліссєєв розповідає загально про закон і миротворчу місію. По миротворцях є нюанси. З реального: там буде про окупацію і про реінтеграцію на основі постанови кабміну", - зазначив один із співрозмовників. Коли буде голосування за цей законопроект поки що невідомо.

Раніше у вівторок віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд опублікувала у мережі проект закону про реінтеграцію Донбасу.

У розпорядженні "Української правди" є проект англійською мовою, що займає 13 сторінок. Однак, за інформацією УП, цей проект міг готуватися для консультацій з іноземними делегаціями.

Як відомо, законопроект про реінтеграцію Донбасу має визначити, коли та яким чином Україна наблизить час повернення окупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко розповіла, що закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.

Оксана Коваленко, Роман Кравець, УП