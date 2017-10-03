Геращенко: Законопроект по Донбасу містить несподівані моменти

Законопроект про реінтеграцію окупованих територій і відновлення територіальної цілісності містить "важливі й несподівані моменти", що дозволить посилити дипломатичну позицію України.

Про це повідомляє перший заступник спікера Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко за результатами зустрічі неформальної Мінської платформи, де обговорювався вказаний законопроект.

"В законопроектах П. Порошенка будуть певні важливі й несподівані моменти, що дозволить посилити нашу дипломатичну позицію, спрямовану на збереження санкцій проти РФ, і їх підтримка – це буде тест для ВР", – пише вона у Facebook.

Вона також підтвердила, що Порошенко має внести вказаний законопроект у середу.

За словами Геращенко, у документі йдеться про законодавче закріплення іншої термінології, яка гармонізує нинішнє українське законодавство, міжнародне законодавство та існуючий стан речей на Донбасі, де відбувається повзуча анексія української території Росією.

"Але ключове, філософія закону: це повернення, а не відторгнення територій, не відмова від них, як дехто пропонує. Особливо підкреслено, що питання повернення Криму залишається в фокусі уваги влади як пріоритетне", – зазначає також віце-спікер.

Геращенко також наголосила, що варіанти, які поширюються в Інтернеті, не є актуальними і звинуватила фракцію "Самопомочі" у вкиданні "фейкових законопроектів".

Також віце-спікер повідомила, що після офіційного внесення президентом законопроекту народні депутати ще раз зберуться в рамках платформи, аби "детально пройтися по новелах і зблизити позиції парламенту".

Раніше у вівторок віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд опублікувала у мережі варіант проекту закону про реінтеграцію Донбасу.

У розпорядженні "Української правди" також є проект англійською мовою, що займає 13 сторінок. Однак, за інформацією УП, цей проект міг готуватися для консультацій з іноземними делегаціями.

Співрозмовник, близький до напрацювання закону повідомив "Українській правді", що вказані проекти закону про реінтеграцію Донбасу не є актуальними, бо закон досі змінюється.

Як відомо, законопроект про реінтеграцію Донбасу має визначити, коли та яким чином Україна наблизить час повернення окупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Українська правда