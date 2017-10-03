Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО про військове співробітництво

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Вівторок, 3 жовтня 2017, 22:54

Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони від 13 вересня 2017 року.

Відповідна інформація міститься на сайті глави держави.

Згідно з інформацією, засекреченим документом були внесені зміни до рішення РНБО від 28 серпня 2015 року "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами".

Указ набирає чинності з дня його опублікування, секретар РНБО Олександр Турчинов призначений відповіальним за його виконання.

Українська правда

Теми: РНБО Порошенко
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