Сенцов в ув'язненні написав п'ять сценаріїв – режисер Сеїтаблаєв

Перебуваючи в ув'язненні в російській в'язниці, політв'язень, режисер, кримчанин Олег Сенцов продовжує професійну діяльність.

Про це на презентації книги "Олег Сенцов" розповів кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв, пише Крим.Реалії.

"Він використовує цей час і створив вже п'ять сценаріїв. Я сподіваюся, що дуже скоро він повернеться і зніме ці фільми за своїми сценаріями", – сказав колега Сенцова.

Книга "Олег Сенцов" складається зі спогадів людей, які добре знають Сенцова, з уривків його книг і сценаріїв до фільмів, а ще з витягів протоколів допитів свідків, що проходять у його справі. У книзі багато фотографій – із домашнього архіву, і з залу суду.

Як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.