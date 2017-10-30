Інтерпол видалив російський запит про арешт Браудера
Інтерпол визнав запит на арешт британо-американського інвестора Вільяма Браудера таким, що не відповідає правилам організації, і видалив його з бази.
Про це йдеться у відповіді прес-служби Інтерполу агентству РБК.
"Запит (diffusion) щодо Браудера, який був недавно поширений, визнаний невідповідним в ході розгляду його генеральним секретаріатом. Вся інформація, що має відношення до запиту, була видалена з бази даних Інтерполу, про що були повідомлені країни-учасниці", - йдеться в повідомленні Інтерполу.
Раніше Росії вдалося внести Браудера в базу Інтерполу в односторонньому порядку, завдяки процедурі "diffusion" - розсилці безпосередньо країнам-членам організації.
Як повідомлялося, 23 жовтня влада США анулювала візу британського підприємця, співзасновника фонду "Hermitage Capital" Вільяма Браудера. Це сталося після того, як Росія внесла його в базу Інтерполу.
Однак незабаром США повернули Браудеру право в'їжджати в країну по безвізовій програмі ESTA.
Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США "закону Магнітського", який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, до порушень прав людини. Минулого тижня до "акту Магнітського" приєдналася Канада.
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