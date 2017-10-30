Військові США, Південної Кореї і Японії закликали КНДР припинити провокації

Високопоставлені військові чиновники США, Південної Кореї і Японії провели тристоронні переговори і закликали Північну Корею зійти з "деструктивного і безвідповідального шляху" розвитку озброєнь.

Про це повідомили в міністерстві оборони США, пише Reuters.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд приймав своїх південнокорейських і японських колег в штаб-квартирі командування Тихоокеанського штабу США на Гаваях, щоб обмінятися думками про недавні ядерні випробування і запуски балістичних ракет у Північній Кореї.

"Разом вони закликали Північну Корею утриматися від безвідповідальних провокацій, які посилюють регіональну напруженість і зійти з деструктивного і безвідповідального шляху розвитку", - йдеться в заяві.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може початися в будь-який момент.

Після цього Трамп повідомив, що Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.