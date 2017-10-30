ОПОРА вирахувала переможців виборів до ОТГ на Закарпатті
Перемогу на виборах на посаду голови Баранинської об’єднаної територіальної громади здобуває чинний голова Баранинської сільської ради, самовисуванець Юрій Марусяк.
Про це свідчать попередні дані паралельного підрахунку спостерігачів ОПОРИ.
Марусяк отримав 2 871 голосів виборців на дев’яти дільницях.
За даними паралельного підрахунку ОПОРИ, перемогу на округах від сіл здобули такі кандидати в депутати:
с. Баранинці – Василь Джуган, Євгеній Пожо, Світлана Хома, Валерій Шалаха, Мирослав Лукач, Микола Славич;
с. Холмець – Олег Голуб, Арсен-Давід Курта, Федір Ібрехсі;
с. Стрипа – Владислав Дранчак;
с. Барвінок – Сергій Гарновді, Дмитро Юрочко;
с. Підгорб – Анатолій Голош, Петро Ткачук;
с. Довге Поле – Віктор Керечін, Сергій Товт;
с. Циганівці – Василь Комар;
с. Ярок – М.Гринчук, В.Гливка
Інформацію про переможців у селі Великі Лази станом на 02:00 понеділка уточнювали.
Перші результати голосування із дільниць почали надходити після 22.00.
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