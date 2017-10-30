Вибори: ОПОРА помітила порушення на Рівненщині і Полтавщині

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Понеділок, 30 жовтня 2017, 09:14

На Полтавщині протоколи заповнювали олівцем, а на Рівненщині не врахують понад сотню протоколів через порушення процедури.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Відзначається, що протоколи заповнювали олівцями на ДВК №530605, що на вулиці Перемоги, 2/2 у селищі Нові Санжари.

На зауваження спостерігача ОПОРИ члени комісії не відреагували і продовжили заповнення протоколів. 

 
Протоколи заповнювали олівцем
Фото опори

"Заповнення протоколів олівцем може призвести до фальсифікації виборчої документації", - нагадали в ОПОРІ.

Також повідомляється, що на виборчій дільниці №560641, що у с. Пляшева Радивилівського району Рівненської області 104 виборчих бюлетеня з виборів до Демидівської селищної об’єднаної територіальної громади не підлягають врахуванню, що становить 15% усіх голосів.

"Після відкриття переносних виборчих скриньок №1 та №2  не було виявлено контрольного листа, у якому зазначається номер виборчої скриньки, час виходу членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих бюлетенів окремо по кожному виду виборів, прізвище членів ДВК, яким надані виборчі бюлетені", - пояснили в ОПОРІ.

Спостерігачі нагадали, що визнання навіть великої кількості бюлетенів такими, що не підлягають врахуванню, не тягне за собою визнання виборів на виборчій дільниці недійсними.    

Як відомо, Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень впродовж дня виборів в об’єднані територіальні громади, з них 4 – за фактом підкупу виборців.

Теми: вибори
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