Від вибуху гранати на Київщині постраждали чоловік і жінка

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Понеділок, 30 жовтня 2017, 12:24

У селі Хотів Київської області при необережному поводженні з гранатою стався вибух, 30-річний місцевий житель і його 60-річна мати отримали ушкодження і потрапили в лікарню.

Про вибух повідомила сусідка, інформує поліція Київської області.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського району, вибухотехнічна лабораторія, швидка медична допомога.

 

На місці події фахівці-вибухотехніки виявили фрагменти гранати РГД-45, запобіжну скобу, які направлені на проведення відповідних експертиз.

 

30-річний чоловік пояснив працівникам поліції, що гранату він знайшов два роки тому і зберігав удома.

 

У нього та її матері – тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

 

Відкрито кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теми: зброя надзвичайна подія
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