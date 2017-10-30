Майже половина українців хочуть віз і закритого кордону з РФ – опитування

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Понеділок, 30 жовтня 2017, 13:04

Майже половина українців підтримують ініціативу закриття кордонів і митниць та введення візового режиму з Росією.

Про це свідчать результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", оприлюднені 30 жовтня.

Зазначається, що порівняно з травнем 2017 року у вересні підтримка незалежності України практично не змінилася, майже 90% населення вважають, що Україна має бути незалежною державою.

При цьому кількість тих, хто бажає закритих кордонів та митниць з Росією складає 49% (було 43%).

 

В Росії порівняно з травнем 2017 р. майже не змінилася кількість тих, хто бажає закритих кордонів та митниць з Україною (було 35% стало 34%).

 

Зазначається, що КМІС опитав з 16 вересня по 1 жовтня 2017 року методом особистого інтерв'ю 2040 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім окупованого Росією Криму).

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3,3% – для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%,2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1602 людини у віці 18 років і старше, в період 15–19 вересня 2017 року.

Українська правда

Теми: соціологія Росія
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