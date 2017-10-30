Справу двох кримських депутатів передали до суду

112 переглядів
Понеділок, 30 жовтня 2017, 13:06

Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх депутатів Севастопольської міськради, які незаконно прийняли ряд постанов та підтримали проведення так званого "загальнокримського референдуму".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

За даними відомства, севастопольські депутати обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

"У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року депутати Севастопольської міської ради надали допомогу та сприяли окупації Криму", - повідомляє прес-служба.

"Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення так званого "загальнокримського референдуму", результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також незаконного входження півострову до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації", - зазначають у прокуратурі.

Там додають, що їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15  років.

Також зазначається, що в районних судах Києва вже перебувають на розгляді 3 обвинувальних акти стосовно депутатів Севастопольської міськради АР Крим.

Як відомо, Служба безпеки України розпочала розслідування стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради, підозрюваних у державній зраді.

За інформацією джерел "Української правди", депутатів звуть Геннадій Басов та Олександр Антонєнков. Обидва є в базі "Миротворця".

Українська правда

Теми: Крим Севастополь прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клімкін пояснив, у чому різниця між Кримом і Каталонією 30 жовтня 2017, 13:13
Росіяни бачать менше користі в анексії Криму та добрішають до України 30 жовтня 2017, 11:10
У Бахчисараї окупанти "реконструюють" Ханський палац: пошкодили розпис, на мечеті тріщини 29 жовтня 2017, 19:58
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Сукупний держборг України перевищив 2 трильйони
Росіяни вели переговори про викрадення українських прикордонників - джерело
"Конті" Колеснікова купує кондитерську фабрику в Росії - ЗМІ
Хроніка 30 жовтня. Україну лякають "свинячий грип" та декларації чиновників
Усі новини
здоров'я

Зі смартфоном в туалет – не надто розумний крок

бренд

Автори Instagram "Київської перепічки" – про те, навіщо все це

18+

Техно-полуничка, або Яким буде майбутнє сексу