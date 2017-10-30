Справу двох кримських депутатів передали до суду
Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх депутатів Севастопольської міськради, які незаконно прийняли ряд постанов та підтримали проведення так званого "загальнокримського референдуму".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.
За даними відомства, севастопольські депутати обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.
"У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року депутати Севастопольської міської ради надали допомогу та сприяли окупації Криму", - повідомляє прес-служба.
"Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення так званого "загальнокримського референдуму", результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також незаконного входження півострову до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації", - зазначають у прокуратурі.
Там додають, що їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Також зазначається, що в районних судах Києва вже перебувають на розгляді 3 обвинувальних акти стосовно депутатів Севастопольської міськради АР Крим.
Як відомо, Служба безпеки України розпочала розслідування стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради, підозрюваних у державній зраді.
За інформацією джерел "Української правди", депутатів звуть Геннадій Басов та Олександр Антонєнков. Обидва є в базі "Миротворця".
Українська правда
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