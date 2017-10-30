Літак з Києва завертали в Чернівцях через негоду

Літак рейсу "Київ-Чернівці", який через негоду змушений був повернутись до столиці ввечері 29 жовтня, прилетів до Чернівців у понеділок вранці.

Про це повідомили "Укрінформу" в аеропорту "Чернівці".

"Літак прибув приблизно о 10.40 год. Висадив пасажирів, після чого була проведена посадка тих, хто придбав квитки до столиці. Після цього літак вилетів за визначеним маршрутом біля 11.15 год." - розповіли працівники летовища.

В Чернівецькій ОДА повідомили, що через складні погодні умови спікери круглого столу на тему: "Асоціація Україна – ЄС: що далі?" не змогли дістатися до Чернівців.

Літак повернули до аеропорту "Бориспіль". Відтак, захід запланований на 30 жовтня 2017 року о 10.00 в приміщенні обласної державної адміністрації, було скасовано.

Про нову дату заходу обладмінстрація обіцяє повідомити додатково.