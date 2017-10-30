"Батьківщина" каже, що перемогла БПП на виборах в ОТГ

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Понеділок, 30 жовтня 2017, 13:37

ВО "Батьківщина" заявляє, що здобула перемогу на виборах в об’єднаних територіальних громадах з результатом 31%.

Про це повідомляє сайт партії з посиланням на дані паралельного підрахунку голосів на 90% дільниць.

Відзначається, що від "Батьківщини" обрані 880 депутатів до ОТГ (31%), від БПП – 568 (20%), від Аграрної партії – 334 (11,8%), від "Укропа" – 245 (8,6%). 

 
Інфографіка "Батьківщини"
 
Інфографіка "Батьківщини"

За даними прес-служби, за кількістю обраних депутатів "Батьківщина" здобула перемогу в 15 областях України, тоді як "Солідарність" Петра Порошенка – лише у 5.

Як відомо, раніше партія ББП повідомила, що за результатами паралельного підрахунку голосів, отримала перемогу на виборах на посади голів поєднаних територіальних громад.   

Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень впродовж дня виборів в об’єднані територіальні громади, з них 4 – за фактом підкупу виборців.

Теми: вибори Батьківщина БПП
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