У Норвегії засудили 17-річного росіянина, затриманого з бомбою

Суд в Осло засудив до дев’яти місяців ув’язнення 17-річного росіянина, якого у квітні затримали із саморобним вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє NRK.

За версією слідства, хлопець ймовірно планував влаштувати вибух біля однієї зі станцій столичного метро, де його й затримали у квітні.

Захист росіянина стверджує, що він не планував терористичний акт, а ніс вибуховий пристрій до лісу, де планував лише випробувати його.

Обвинувачення просило ув’язнити росіянина до двох років за гратами, однак суддя виніс значно м’якший вирок – 9 місяців за зберігання вибухових речовин.

Телекомпанія NRK раніше повідомляла, що підозрюваний висловлював підтримку в соцмережах терористичному угрупованню "Ісламська держава". Зокрема, лайками під фото одного з найодіозніших діячів цієї організації - Мохаммеда Емвазі.

Європейська правда