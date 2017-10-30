ДМС: З України видворили громадянина Грузії та ще 9 іноземців

Державна міграційна служба, в рамках програми "Мігрант", видворила з України 10 іноземців, в тому числі громадянина Грузії, який раніше не виконав рішення про примусове повернення.

Про це повідомляє прес-служба ДМС.

В повідомленні зазначається, що згідно наказу МВС Україні від 4 жовтня в Київській області проводиться операція з боротьби з незаконною міграцією "Мігрант", спільно з особовим складом УДМС у Київській області, профільними підрозділами ГУ Нацполіції, ГУ СБУ та підрозділами Держприкордонслужби.

В прес-службі повідомляють, що під час спецоперації було виявлено десятьох нелегальних мігрантів, стосовно дев’ятьох із яких прийнято рішення про примусове повернення.

"Також ухвалено одну постанову суду про примусове видворення з України стосовно громадянина Республіки Грузія, який не виконав прийнятого раніше рішення про примусове повернення. Цього іноземця відразу після ухвалення постанови судом негайно видворили з території України авіаційним транспортом через міжнародний аеропорт "Бориспіль"", - сказано в заяві ДМС.

Зазначається, що стосовно п’ятьох нелегальних мігрантів прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну.

Речник ДМС Сергій Гунько, на запитання "Української правди", не зміг уточнити імена іноземців, по яких прийнято рішення про примусове повернення, оскільки це конфіденційна інформація. Однак зазначив, що попереднє рішення про примусове повернення громадянину Грузії, скоріше за все було близько 10 днів тому.

"Спочатку суд приймає рішення про примусове повернення для нелегальних мігрантів, які мають самостійно покинути країну. Зазвичай строк на це дається не дуже великий, близько 10 днів. Якщо за цей період рішення суду не було виконано, тоді приймається нове рішення про примусове видворення з країни", - сказав Гунько.

Як відомо, 21 жовтня до Грузії силою вислали з України друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе.

Один із висланих розповів телефоном, що представники спецпідрозділу поліції схопили їх, одягли наручники і мішки на голови – і повезли в бік аеропорту "Жуляни". Близько 1,5 годин вони просиділи в автозаку, а потім їх привезли до літака Нацгвардії. У літаку був прикордонник і 6 спецназівців.

Українська правда