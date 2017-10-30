Мосійчука чекає ще одна операція – лікарі

Стан здоров'я народного депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука, який постраждав унаслідок вибуху, наразі стабільний, йому планується провести ще одну операцію.

Про це на прес-конференції 30 жовтня заявив директор Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова Олександр Устенко, повідомляє "Укрінформ".

"Стосовно стану хворого – його стан стабільний, середнього ступеню важкості. Зараз у нього є травматичний перелом правої кінцівки, є велика рана правого стегна, дуже багато металевих уламків у різних частинах тіла. Ми ведемо динамічне спостереження за цими уламками. Час і метод їх видалення буде вирішуватися впродовж тижня", – сказав Устенко.

У коментарі журналістам лікар додав, що Мосійчуку планують провести ще одну операцію – на нозі, але коли - ще невідомо.

"Щодо його повної соціальної реабілітації – то, я думаю, це період десь до півроку", – зазначив Устенко.

Як відомо, 25 жовтня приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебувають політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу редакції телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Експерти вважають, що вибух міг бути замахом на життя загиблого Михайла Морміля. За словами його друга, Морміль боявся за життя і за те, що за ним стежать.

Глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення членів Радикальної партії в замаху на народного депутата Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину знаходяться в Україні".