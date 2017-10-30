Напад на журналістку "Еха Москви": в мережу виклали нове відео

4278 переглядів
Понеділок, 30 жовтня 2017, 16:54

У мережу виклали нове відео з чоловіком, який напав на ведучу "Ехо Москви" Тетяну Фельгенгауер, зняте камерами спостереження в редакції російського ЗМІ.

На ролику видно, як нападник - Борис Гріц - йде по коридору і заходить в кімнату з Фельгенгауер.

Через деякий час вона вибігає з цієї кімнати, в сусідню - до колег, притискаючи рукою рану на шиї.

Як відомо, 23 жовтня у приміщенні радіостанції "Ехо Москви" напали на журналістку Тетяну Фельгенгауер.

Зловмисник на ім'я Борис Гріц прорвався до редакції і завдав їй удару ножем в горло.

Фельгенгауер була госпіталізована у важкому стані. Нападника затримали. 

Він стверджує, що близько п'яти років "перебував у телепатичному контакті з журналісткою". За словами злочинця, журналістка його "кожну ніч знущалася над ним, використовуючи телепатію".

Українська правда

 

Теми: Росія ЗМІ скандал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Норвегії засудили 17-річного росіянина, затриманого з бомбою 30 жовтня 2017, 14:02
Майже половина українців хочуть віз і закритого кордону з РФ – опитування 30 жовтня 2017, 13:04
Росіяни вели переговори про викрадення українських прикордонників - джерело 30 жовтня 2017, 11:16
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Стали відомі подробиці звинувачень проти Манафорта
Манафорт здався ФБР
Клімкін пояснив, у чому різниця між Кримом і Каталонією
Сукупний держборг України перевищив 2 трильйони
Усі новини
документи

Рукописи не горять. Пол Манафорт в тіньовий бухгалтерії ПР

афіша

Independent Star на честь Сенцова і ще 7 подій, які варто відвідати

читай!

"Лічені години на життя". Емоційно вибуховий роман