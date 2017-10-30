Напад на журналістку "Еха Москви": в мережу виклали нове відео

У мережу виклали нове відео з чоловіком, який напав на ведучу "Ехо Москви" Тетяну Фельгенгауер, зняте камерами спостереження в редакції російського ЗМІ.



На ролику видно, як нападник - Борис Гріц - йде по коридору і заходить в кімнату з Фельгенгауер.



Через деякий час вона вибігає з цієї кімнати, в сусідню - до колег, притискаючи рукою рану на шиї.

Видео нападения на Фельгенгауэр pic.twitter.com/BOkqRvjZtM — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) October 30, 2017

Як відомо, 23 жовтня у приміщенні радіостанції "Ехо Москви" напали на журналістку Тетяну Фельгенгауер.

Зловмисник на ім'я Борис Гріц прорвався до редакції і завдав їй удару ножем в горло.



Фельгенгауер була госпіталізована у важкому стані. Нападника затримали.

Він стверджує, що близько п'яти років "перебував у телепатичному контакті з журналісткою". За словами злочинця, журналістка його "кожну ніч знущалася над ним, використовуючи телепатію".

Українська правда