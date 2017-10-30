Скандальне ДТП у Харкові: одного постраждалого виписали з лікарні

Юрія Неудачина, що постраждав в ДТП в Харкові 18 жовтня, виписали з лікарні.

Про це повідомив у Facebook міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"Юрій Неудачин, той, що в аварії на Сумській отримав складний перелом ноги, сьогодні виписаний з Інституту патології хребта та суглобів", – розповів Кернес.

Таким чином, в лікарні перебувають ще четверо постраждалих.

Раніше повідомлялося, що в результаті ДТП за участю автомобіля Lexus у Харкові, загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

Аналіз показав присутність у крові Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.

Українська правда