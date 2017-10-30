Скандальне ДТП у Харкові: одного постраждалого виписали з лікарні
Юрія Неудачина, що постраждав в ДТП в Харкові 18 жовтня, виписали з лікарні.
Про це повідомив у Facebook міський голова Харкова Геннадій Кернес.
"Юрій Неудачин, той, що в аварії на Сумській отримав складний перелом ноги, сьогодні виписаний з Інституту патології хребта та суглобів", – розповів Кернес.
Таким чином, в лікарні перебувають ще четверо постраждалих.
Раніше повідомлялося, що в результаті ДТП за участю автомобіля Lexus у Харкові, загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.
Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.
Аналіз показав присутність у крові Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.
20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.
Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.
Українська правда
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