БПП заявила про перемогу у виборах до тергромад

Партія "БПП "Солідарність" заявила, що за попередніми підрахунками результатів виборів у новостворених об’єднаних громадах, які відбулися 29 жовтня, здобула "переконливу більшість" серед обраних голів ОТГ.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Повідомляється, що перемогу отримали 111 кандидатів від БПП, Це понад 55% від загальної кількості обраних голів.

"Найбільше громад кандидати від "БПП "Солідарність" очолять у Дніпропетровській області – 17, Волинській області – 14, Черкаській – 8, Вінницькій – 7, Харківській – 7, Івано-Франківській – 7, Львівській – 7", - йдеться у повідомленні.

"Результати інших партій: Кандидати від ВО "Батьківщина" за попередніми даними лідирують у 12 ОТГ, "Аграрної партії" – у 5 ОТГ, партії "Наш край" – у 5 ОТГ, "За конкретні справи" – у 3 ОТГ, "УКРОП", "Радикальна партія" та "Сила людей" – по 1 ОТГ", - повідомляють в партії.

Також додають, що представники "БПП "Солідарність" перемогли у переважній більшості регіонів.

"Зокрема, у Харківській та Тернопільській областях партія "БПП "Солідарність" показала 100-відсотковий результат. У всіх ОТГ, де відбувались перші вибори, перемогли її кандидати", - зазначають в прес-службі політсили.

В БПП повідомляють, що найбільше громад їхні кандидати очолять у Дніпропетровській області – 17, Волинській області – 12, Черкаській – 8, Вінницькій – 7, Харківській – 7, Івано-Франківській – 7 та Львівській – 7.

Крім того додають, партія отримала 115 мандатів, або понад 24% по депутатам міських ОТГ, які обиралися за партійними списками.

Як відомо, 29 жовтня відбулося голосування на перших місцевих виборах у 202 об’єднаних територіальних громад.

Повідомлялося, що у них візьмуть участь понад 1 мільйони 330 тисяч осіб, тобто близько 4 відсотків усіх виборців України.

Раніше ВО "Батьківщина" заявила, що здобула перемогу на виборах в об’єднаних територіальних громадах з результатом 31%.

Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень впродовж дня виборів в об’єднані територіальні громади, з них 4 – за фактом підкупу виборців.

Українська правда