Обвинувачення вимагає конфіскації майна Манафорта
У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.
Про це йдеться в обвинуваченні, розміщеному на сайті Міністерства юстиції США.
З 2006 по 2015 роки Манафорт та Ґейтс виступали незареєстрованими агентами і провадили багатомільйонну лобістську кампанію в Сполучені Штатах на замовлення уряду України, Партії регіонів, Віктора Януковича та Опозиційного блоку, пише "Голос Америки".
Обвинувачення заявляє, що Манафорт вів розкішне життя в США, ухиляючись від сплати податку на дохід.
В результаті роботи по Україні, Манафорт та Ґейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу. Ці гроші вони незаконно використовували для придбання предметів розкошу для себе та своєї сім’ї, нерухомості на мільйони доларів, товарів та послуг, та фінансування інших витрат.
Манафорт приховував джерело походження грошей від Міністерства фінансів США, Міністерства юстиції США та інших, а також надавав неправдиву інформацію банкам.
Для того, щоб приховати ці виплати від влади США, з 2006 по 2016 роки, Манафорт та Ґейтс відмивали кошти використовуючи ряд американських та іноземних компаній, партнерств та приховані банківські рахунки, зокрема, на Кіпрі.
В той же час, вони неодноразово інформували своїх податкових бухгалтерів про відсутність у них закордонних рахунків, намагаючись приховати доходи від податкової служби США.
Через офшорні рахунки, що фігурують в обвинуваченні, загалом пройшло більше 75 мільйонів доларів. З них, Манафорт відмив більше 18 мільйонів, а Ґейтс - 3 мільйони.
Ґейтс допомагав Манафорту отримувати гроші з офшорних рахунків, твердить обвинувачення. Він також користувався цими рахунками для фінансування особистих витрат, включаючи іпотеку, оплату за навчання дітей, декорування своєї резиденції в Вірджинії.
Манафорт використав всього 32 установи в своїх схемах, включаючи Європейський Центр за сучасну Україну, який було створено в 2012 році в Бельгії, щоб представляти Партію Регіонів та Януковича.
В лютому 2012 року, Манафорт та Ґейтс найняли дві компанії з Вашингтону, назви яких не розкриваються, для того, щоб лобіювати в США. Повідомляється, що ці неназвані компанії надали детальну інформацію про лобістську діяльність політтехнолога.
Серед іншого, ця діяльність включала лобізм в Конгресі стосовно санкцій США та виборів в Україні. В одному з епізодів йдеться про те, що Манафорт та Ґейтс таємно сплатили 4 мільйони доларів з офшорних рахунків за звіт про ув’язнення політичного суперника Януковича – Юлії Тимошенко.
Як повідомлялося, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Ричарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.
Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.
Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.
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