Головні новини дня – за 60 секунд

Розстріл автомобіля Аміни Окуевої, Манафорт прийшов здаватися в ФБР, держборг України зростає, а Колесніков купив кондитерську фабрику в Росії - новини, які обговорювали 30 жовтня.

Про Осмаєва та Окуєву. На залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула. "Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити. Я тільки що говорив з ним по телефону", - написав Геращенко.

Про Манафорта. Колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США.

Манафорта звинувачують у змові проти Сполучених Штатів, змові з метою відмивання грошей, у виконанні незаконних послуг агента для іноземних замовників, брехливі заяви та відмови подавати звіти про іноземні банківські та фінансові рахунки.

При цьому, Манафорт та його партнер Річард Ґейтс не визнають себе винними.

Якщо його провину доведуть, Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі. Гейтсу, загрожує до 70 років ув'язнення.

А президент США Дональд Трамп закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон після того, як проти екс-керівника його виборчої кампанії було висунуто обвинувачення за 12 пунктами, у тому числі у змові проти Сполучених Штатів.

Про викрадених прикордонників. Зникнення українських прикордонників було спецоперацією росіян, відповідні переговори російської сторони були зафіксовані впродовж двох місяців до викрадення українських прикордонників Богдана Марцоня і Ігоря Дзюбака.

Про держборг України. Сукупний державний борг України у вересні виріс на 0,62%, або на 470 мільйонів доларів до 77,03 мільярда доларів в порівнянні з попереднім місяцем.

Про "Конті" Колеснікова. Український виробник солодощів "Конті" Бориса Колеснікова, домовився про покупку кондитерської фабрики "Красная заря" в російському Іванові.

Про "харківського стрілка". Поліцейські затримали у Харківській області підозрюваного в обстрілі та пораненні трьох людей.

Про погоду. Унаслідок дощу, мокрого снігу й поривів вітру в ніч із 29 на 30 жовтня знеструмлено 389 населених пунктів у 10 областях України.