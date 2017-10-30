Капітан субмарини зізнався у розчленуванні шведської журналістки

Капітан датського підводного човна "Наутілус" Петер Мадсен зізнався у розчленуванні шведської журналістки Кім Волл.

Про це повідомляє поліція Данії, передає ВВС.

Мадсен розповів поліції, що жінка померла внаслідок отруєння чадним газом, поки він перебував на палубі. Після цього він розчленував тіло журналістки і викинув частини тіла у море.

Раніше капітан субмарини заявляв, що журналістка загинула від випадкового удару люком по голові, а він викинув її тіло недоторканим.

Наразі поліція перевіряє нову версію загибелі шведської журналістки.

Як відомо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Медсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

Медсена підозрюють у ненавмисному вбивстві жінки, і зараз він перебуває під вартою. Раніше він відкидав усі звинувачення і стверджував, що висадив журналістку за день до затоплення човна на березі острова Рефсгалеєен - колишньої промзони у гавані Копенгагена.

Пізніше у поліції заявили, що "Наутілус" затопили спеціально.