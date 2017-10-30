Куля влучила Аміні Окуєвій в голову - Осмаєв

Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.

Осмаєв розповів, що саме він був за кермом. В машині були він та Аміна Окуєва, вони їхали додому. Коли почався обстріл, він намагався проїхати "скільки міг". Після цього він намагався надати жінці першу допомогу, але не зміг.

На його думку напад, скоєний 30 жовтня, пов'язаний із попередніми замахами на подружжя та нардепа Ігоря Мосійчука.

Adam Osmayev speaks after wife Amina Okuyeva killed in shooting. He was driving when bullet struck her in the head. https://t.co/mTV8v0l8oF — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 30, 2017

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції і голова Нацполіції України Сергій Князєв. Також Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад. Як відомо, 1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру.

Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.