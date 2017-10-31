Ракетні комплекси Patriot з`являться у Польщі у 2019 році – Мацеревич

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 00:55

Польський уряд планує розмістити перші американські ракетні комплекси Patriot протягом двох найближчих років.

Про це заявив міністр оборони країни Антоні Мацеревич, передає "Польське Радіо".

"Це реальний термін, який випливає з останніх переговорів між Польщею і компанією Raytheon про постачання цього обладнання. Поставки комплексів Patriot є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією, а також підтримки цих переговорів президентом США Дональдом Трампом. Згідно з підписаним у липні меморандумом, постачання ракетних комплексів Patriot будуть розділені на два етапи", – наголосив міністр.

Як відомо, раніше до Польщі прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range.

Теми: Польща
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