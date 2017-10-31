Українські учні виграли два "золота" на Міжнародній олімпіаді з екології

Українська команда виборола дві золоті нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді з екології, яка 22-29 жовтня проходила в Бразилії.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

В олімпіаді брали участь учениця 11 класу Маріупольського технічного ліцею Катерина Малкіна та випускник Маріупольського технічного ліцею Юрій Паша, який зараз навчається у Національному медуніверситеті імені О.О. Богомольця.

Малкіна отримала "золото" за проект "Новий метод біогенної утилізації поліетилену високої щільності (HDPE)" - він присвячений можливості певного виду личинок перетравлювати поліетилен.

Паша здобув золоту медаль за проект "Новий екологічно безпечний метод підвищення життєвих характеристик рослин родини Poaceae (Злаки)".

Повідомляється, що Міжнародна учнівська олімпіада з екології проходила в межах Міжнародного ярмарку науки і техніки. На олімпіаді представили 420 учнівських проектів із різних країн світу.