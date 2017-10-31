Парубій закликає Євронест посилити санкції проти РФ

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 04:25
Укрінформ

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій закликає Парламентську Асамблею Євронест посилити санкції проти Росії.

Про це політик заявив на зустрічі з членами Бюро Парламентської асамблеї Євронест в понеділок у Києві, повідомляє прес-служба парламенту.

"Має бути особливо важливим розуміння солідарності у відповідь викликам. Треба зупинити Путіна – це буде запорукою, гарантією безпеки і добробуту. А будь-яке загравання з агресором розглядатиметься ним як заохочення до нової агресії. Тому мають бути посилені санкції, і найголовніше – солідарність і спільна позиція", – наголосив Парубій.

Водночас співголова ПА Євронест Маріан Лупу запевнив у повній підтримці України.

"Це знак солідарності з Україною на підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. Ми знаємо, що таке сепаратизм і воєнні дії. Ви маєте повну підтримку від нас з боку кожної країни, що входить до нашої організації. У нас одні завдання й одні і ті ж цілі – можете на нас розраховувати", – підкреслив Лупу.

Теми: санкції Україна Росія Парубій
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