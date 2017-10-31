"Меморіал" опублікував новий список політв`язнів РФ - 117 осіб
Російський правозахисний центр "Меморіал" оновив список політв`язнів у Росії.
Про це повідомляє офіційний сайт центру.
Правозахисники наголошують, що більшість засуджених - мусульмани, яких звинуватили у причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".
"Меморіал" підкреслює, що серед політичних в`язнів багато українців: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та інші.
Також повідомляється, що у минулорічному списку було 102 людини.
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