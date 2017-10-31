"Меморіал" опублікував новий список політв`язнів РФ - 117 осіб

234 перегляди
Вівторок, 31 жовтня 2017, 04:59
DW

Російський правозахисний центр "Меморіал" оновив список політв`язнів у Росії.

Про це повідомляє офіційний сайт центру.

Правозахисники наголошують, що більшість засуджених - мусульмани, яких звинуватили у причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

"Меморіал" підкреслює, що серед політичних в`язнів багато українців: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та інші.

Також повідомляється, що у минулорічному списку було 102 людини.

Теми: Росія політв'язні
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Парубій закликає Євронест посилити санкції проти РФ 31 жовтня 2017, 04:25
Україна в ООН закликала підтримати суд, який розслідує агресію РФ 31 жовтня 2017, 00:02
РФ повинна вивести свої сили з Донбасу, щоб туди зайшли миротворці ООН – Волкер 30 жовтня 2017, 19:09
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
"Меморіал" опублікував новий список політв`язнів РФ - 117 осіб
Парубій закликає Євронест посилити санкції проти РФ
Манафорт фігурує у двох розслідуваннях ГПУ – прокурор
Окуєва та Осмаєв відмовилися від охорони – Нацполіція
Усі новини
документи

Рукописи не горять. Пол Манафорт в тіньовий бухгалтерії ПР

Без комплексів

Навіщо незнайомці займаються йогою голяка

гастросмаки

Київські ресторатори – про моду на монозаклади