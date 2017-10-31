Тіллерсон: війська США залишаться в Іраку до повної перемоги над ІДІЛ

Американські військові залишаться в Іраку до остаточної перемоги над бойовиками "Ісламської Держави".

Про це під час слухань у сенаті заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає CBS.

"Ми знаходимося там на запрошення уряду Іраку, і прем'єр-міністр Абаді не давав мені ніяких приводів подумати, що він поспішає досягти нашого відходу", - підкреслив Тіллерсон.

Водночас глава Пентагону Джеймс Меттіс наголосив, що в сучасних умовах неможливо вказати термін завершення конфлікту.

"Ми повинні визнати, що живемо в епоху частих зіткнень", - зазначив політик.

Як відомо, раніше іракські урядові сили звільнили з-під контролю ІДІЛ місто Ель-Хувейджа на північному сході країни.