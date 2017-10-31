Тіллерсон: війська США залишаться в Іраку до повної перемоги над ІДІЛ
Американські військові залишаться в Іраку до остаточної перемоги над бойовиками "Ісламської Держави".
Про це під час слухань у сенаті заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає CBS.
"Ми знаходимося там на запрошення уряду Іраку, і прем'єр-міністр Абаді не давав мені ніяких приводів подумати, що він поспішає досягти нашого відходу", - підкреслив Тіллерсон.
Водночас глава Пентагону Джеймс Меттіс наголосив, що в сучасних умовах неможливо вказати термін завершення конфлікту.
"Ми повинні визнати, що живемо в епоху частих зіткнень", - зазначив політик.
Як відомо, раніше іракські урядові сили звільнили з-під контролю ІДІЛ місто Ель-Хувейджа на північному сході країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.