Доба в АТО: 10 обстрілів, один боєць травмований

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 06:21
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За минулу добу, 30 жовтня, окупанти 10 разів порушили перемир’я - один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У районі проведення АТО минула доба завершилась без суттєвих змін в обстановці. Увечері російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили інтенсивність обстрілів наших позицій, проте повного дотримання режиму тиші вздовж лінії розмежування не було", - йдеться у заяві.

На Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків.

На Маріупольському напрямку, близько 21 години, ворог застосовував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Вогнем у відповідь наші військові припинили провокацію. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

На Луганському напрямку, вчергове порушуючи домовленості про відведення озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, проросійські найманці випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по оборонцях Трьохізбенки.

Сили АТО 7 разів застосовували піхотне озброєння на ураження противника. 

Теми: АТО Донбас бойові дії
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