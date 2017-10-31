Погода на вівторок: похолодання, мокрий сніг з дощем

358 переглядів
Вівторок, 31 жовтня 2017, 07:19
Погода на 31 жовтня
Гідрометцентр

У вівторок, 31 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода з дощами та мокрим снігом.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

За даними синоптиків, найтепліше буде на півдні – до +10, найхолодніше – на півночі та в центрі: +4.

У Києві також очікується дощова погода – до +5.

Як відомо, у неділю, 29 жовтня, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про сильний вітер та зливи, через які очікується підвищення рівня води у річках.

Теми: погода Україна Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Негода залишила без електрики 389 н.п., Карпати засипає снігом 30 жовтня 2017, 09:44
Сильний вітер та зливи: ДСНС попереджає про значне погіршення погоди 29 жовтня 2017, 17:26
Погода на неділю: дощі, на Закарпатті – мокрий сніг 29 жовтня 2017, 07:27
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
"Меморіал" опублікував новий список політв`язнів РФ - 117 осіб
Парубій закликає Євронест посилити санкції проти РФ
Манафорт фігурує у двох розслідуваннях ГПУ – прокурор
Окуєва та Осмаєв відмовилися від охорони – Нацполіція
Усі новини
Без комплексів

Навіщо незнайомці займаються йогою голяка

дизайн

Київський Orang+Utan потрапив у топ найкращих інтер'єрів кафе

бренд

Автори Instagram "Київської перепічки" – про те, навіщо все це