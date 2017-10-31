У Росії вважають, що Захід збирає біоматеріал росіян заради зброї

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 09:03

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони й безпеки Франц Клінцевич припускає, що Захід вивчає біоматеріал росіян для підготовки біологічної зброї.

Про це він написав у Facebook, коментуючи слова президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Клінцевич зазначив, що на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін задався питанням, навіщо "іноземці збирають біологічний матеріал росіян, причому з різних етносів і людей, які проживають у різних географічних точках" РФ, і роблять це "цілеспрямовано і професійно".

"Думаю, що Володимир Путін звернув увагу на ці факти не випадково. Що називається, зашкалює. Подібна діяльність ведеться досить давно. Але останнім часом вона набула вже зовсім "непристойні" форми", – написав російський сенатор.

"Я не стверджую, що йдеться безпосередньо про підготовку біологічної війни проти Росії. Але її сценарії без сумніву розробляються. Як то кажуть, раптом виникне необхідність", – додав Клінцевіч.

"Також не секрет, що той чи інший етнос по-різному реагує на біологічну зброю. Звідси і збір біологічного матеріалу росіян, які проживають у різних географічних точках. На заході все робиться вкрай скрупульозно і вивіряється аж до дрібниць: якщо вже застосовувати біологічну зброю, то влучно", – заявив він.

На думку Клінцевича, застереження Путіна своєчасне.

"Відповідні служби на заході повинні знати, що ми в курсі їхнього інтересу. Нехай не ображаються і ті, хто займається цією роботою на території Російської Федерації", – заявив він.

Теми: Росія зброя Захід
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