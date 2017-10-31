В Окуєву влучило 6 куль

Боєць АТО Ротан Кримський повідомив, що в Аміну Окуєву влучило 6 куль.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

"Стрільба велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - написав Кримський.

На опублікованому ним фото видно, що в автомобіль потрапило щонайменше 10 куль.

Як відомо, увечері 30 жовтня автомобіль Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді поблизу Глевахи. Аміні влучили в голову й вона загинула, Адам поранений і перебуває у лікарні.

Повідомляють, що зловмисників було двоє.

Встановлено, що стріляли з автоматичної зброї.

Поліція порушила справу про умисне вбивство (ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.

У червні на Подолі у Києві в Окуєву та Осмаєва уже стріляли просто в їхній машині, тоді Аміна врятувала свого чоловіка, вистріливши в нападника.

Тоді поліція затримала Олександра Дакара за напад на Адама Осмаєва. За даними ЗМІ, нападник міг бути кілером "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Після вбивства Окуєвої у поліції повідомили, що Аміна та Адам відмовилися від охорони попри попередній напад.

Українська правда