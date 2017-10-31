Аваков відкликає Нацгвардію з-під Ради

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 10:23
УП / Дмитро Ларін

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.  

Про це він повідомив у Twitter.

"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", – написав міністр.

Як відомо, охорону парламенту посилили у ніч на 17 жовтня, перед початком мітингу за велику політичну реформу.

17 жовтня під Верховною Радою стартувала акція за "Велику політичну реформу", ініційована кількома політичними силами та активістами. Учасники мітингу вимагали створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність та змінити виборче законодавство.

19 жовтня парламент створив умови для задоволення перших двох вимог: відправили до Конституційного Суду президентський і депутатський законопроекти про скасування депутатської недоторканності та відкликали депутатський законопроект про створення Антикорупційного суду, щоб Петро Порошенко зміг подати свій.

Того ж дня більшість учасників акції вирішили припинити мітинг, але партія "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі й депутати "Самопомочі" вирішили продовжувати протест. Поблизу Верховної Ради залишалися редставники РНС і люди Семена Семенченка з батальйону "Донбас".

21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

25 жовтня полковник Збройних сил України В’ячеслав Власенко заявив, що під Верховною Радою перебувають "тітушки", у тому числі з десяток колишніх бійців батальйону "Донбас", яких приманив Семенченко.

Олена Рощенко, УП

Теми: Аваков МВС Верховна Рада
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