Саакашвілі відреагував на "мотлох" від Авакова

Лідер партії "Рух нових сил" екс-прездент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловив сподівання, що 7 листопада, коли протестувальники очікують виконання їхніх вимог, МВС не посилюватиме заходи безпеки біля парламенту.

Так він відреагував на заяву глави МВС Арсена Авакова про розпорядження зняти посилену охорону Верховної Ради.

"Давно пора! Сподіваюся, під словом "мотлох" маються на увазі Розенблат, Березенко, Ляшко та інші славні представники бариг у владі, бо Нацгвардія охороняла не протестувальників, а депутатів від людей, які прийшли з ними поспілкуватися", – пише Саакашвілі у Facebook.

"Сподіваюся, 7-го листопада, коли депутати Ради складатимуть іспит народу, вони не опиняться за спинами нацгвардійців і 7-го люди зможуть проходити вільно, без проходження декількох кордонів поліції для спілкування з депутатами з приводу невиконаних обіцянок", – заявив політик.

Саакашвілі закликав нардепів приходити 7 листопада на засідання без охоронців і не через задній хід.

31 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.



"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маю наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", - написав міністр у Твіттері.

Як відомо, 29 жовтня на віче під парламентом Саакашвілі закликав людей заповнити опитувальний лист з розширеним списком вимог, серед можливих пунктів якого – прийняття закону про імпічмент президента, дострокові вибори президента та ВР.

"7 листопада даю останній раз їм (шанс владі – ред.) прийняти наші вимоги", – заявив він.

"Ми не можемо тут стояти вічно. Нас має бути в 100 разів більше і ми повинні знайти інші мирні форми, ніж просто проживання у них під вікнами", – констатував Саакашвілі.

7 листопада Верховна Рада має зібратись на засідання.

Як відомо, правоохоронці традиційно посилюють заходи безпеки в урядовому кварталі столиці протягом пленарних тижнів.

Українська правда