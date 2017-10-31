Літак МАУ в "Борисполі" зачепив крилом вантажівку
Boeing 737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України", який мав летіти з Києва до Харкова, зіткнувся з автомобілем кейтерингової компанії в аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі авіаперевізника.
Раніше президент UBC Group Ігор Гуменний оприлюднив у Facebook фото, на якому видно, що літак при рулінні зачепив крилом автомобіль кейтерингової компанії Sky Food Service.
У результаті виліт перенесли.
Літак рейсу PS25 "Київ – Харків" мав вилетіти у вівторок о 9:55.
"Повітряне судно почало руління зі стоянки, отримавши на це дозвіл наземних служб. На даний час проводяться розслідування обставин зіткнення та аналіз імовірних пошкоджень", – сказали у прес-службі МАУ.
"За попередньою інформацією, зіткнення було досить м'яким, серйозні наслідки для конструкції літака на даний час не встановлено. Пошкодження отримала лише механізація (рухома частина) крила", – сказали в МАУ.
Пасажирів пересадили на резервний літак. Виліт планувався на 11:30.
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