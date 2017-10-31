У Білорусі затримали лідера опозиції, який збирався до України

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 13:15

У Мінську затримали лідера білоруської опозиції Миколу Статкевича. Наступного дня він планував візит до Києва.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на його дружину Марину Адамович.

За її словами, правоохоронці затримали Статкевича дорогою додому 30 жовтня ввечері. Це відбулося через день після його участі у мітингу пам’яті жертв сталінських репресій перед будівлею білоруського КДБ.

Наступного дня опозиціонер мав запланований візит до Києва, де очікувався його виступ на сесії Парламентської асамблеї Euronest – форуму парламентів країн-учасниць "Східного партнерства".

Офіційно про причини затримання й місце утримання чоловіка дружині не повідомляли.

Микола Статкевич
Микола Статкевич
Фото: udf.by

Як відомо, за останні 10 місяців Статкевич провів у в’язниці 34 доби. Це вже шосте затримання політика цього року.

У 2010 році Статкевич балотувався на виборах голови держави на противагу авторитарному президентові Білорусі Олександрові Лукашенку.

Лукашенко, який править у Білорусі від 1994 року, був переобраний на тих виборах, які критики назвали сфальсифікованими.

Статкевича заарештували після участі у демонстрації, учасники якої протестували проти результатів президентських виборів. Він провів у в’язниці 5 років за звинуваченням у організації масових заворушень.

Теми: Білорусь опозиція
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