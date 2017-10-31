У Києві звільнили суддю, що відбирала права в автомайданівців

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 13:45

Вища рада правосуддя звільнила суддю Шевченківського районного суду Києва Людмилу Козятник за безпідставне переслідування активістів "Автомайдану".

Про це повідомив у Facebook адвокат Роман Маселко.

"Вона у часи Майдану забрала права у Ніни Зеніч за поїздку до Межигір'я, незважаючи на 7 свідків і те, що Ніна навіть не їхала там, де її начебто "зупиняли", - пише він.

За словами юриста, незважаючи на те, що захист просив Козятник не відбирати права у Зеніч, оскільки їй потрібно возити дитину-інваліда до лікарів, на суддю це не справило жодного враження.

"Вказівку вона виконала на 100 % - забрала права у Ніни та ще 3 осіб на 6 місяців", - повідомив Маселко.

Він нагадав, що на цей момент за переслідування активістів "Автомайдану" на лаві підсудних перебувають майже 80 ДАІшників, ще понад 34 суддів звільнено.

"Це лише 10 %, але ми не зупиняємось", - зауважив адвокат.

 
Людмила Козятник
фото: sud.ua

Українська правда

Теми: Автомайдан суд звільнення Київ
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