З'явилися фото обшуку у сина Авакова: купа поліції, перекрита дорога

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 13:52

У соціальній мережі з'явилися фото обшуку у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Світлини виклав у facebook Олексій Гриценко.

Він додав, що поліція оточила периметр довкола будинку стрічкою і заблокувала представників НАБУ у будівлі. 

 
Фото з facebook Олексія гриценка

Як повідомив "Українській правді" член громадської ради при Харківському антикорупційному центрі, член ради громадського контролю НАБУ Володимир Рисенко, який перебуває на місці події, довкола будинку, де мешкає син Авакова, перекрили рух, пригнали машини поліції, реанімобіль.

"Будівля повністю оточена і заблокована поліцейськими. Стоїть національна поліція, стоїть якийсь спецпідрозділ не ідентифікований, стоїть реанімації машина. Перекриті і перетягнуті стрічками тротуар і дорога", - сказав Рисенко. 

 
фото з facebook Володимира Рисенка

Він додав, що перехожим поліція озвучує різні версії того, що відбувається.

"Мені сказали, що йдуть якісь навчання. А моєму колезі, що будівля замінована. Вони ще самі не визначилися", - підсумував Рисенко.      

 
фото з facebook Володимира Рисенка

Як відомо, раніше джерела "Української правди" повідомили, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За даними співрозмовників, обшуки проходять у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Ірина Балачук, УП 

Теми: Аваков НАБУ Харків
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